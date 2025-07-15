ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мир за 50 дней? Эксперт раскрыл, почему дедлайн Трампа не имеет смысла

Вторник 15 июля 2025 20:35
UA EN RU
Мир за 50 дней? Эксперт раскрыл, почему дедлайн Трампа не имеет смысла Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Срок в 50 дней, о котором заявил президент США Дональд Трамп, не имеет никакой связи с озвученным ранее ультиматумом Владимира Путина по захвату украинских территорий.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

По его словам, "о 50 днях надо понимать, что это стиль Трампа. Это не связано с 60 днями ультиматума Путина по захвату областей". Он отметил, что последний разговор Трампа с Путиным состоялся 30 июня, и если считать от этой даты, то 50 дней приходятся на сентябрь.

"Можно, конечно, сводить эти две цифры, что якобы это одно, и то, что якобы Трамп дает время Путину. А время на что? Три с половиной года уже идет эта война", - подчеркнул Фесенко.

Эксперт считает, что такая интерпретация является лишь конспирологической версией, ведь, несмотря на разное отношение к Трампу, "он не глупый". Он предложил другое объяснение: 50 дней вполне укладываются в "классическую модель переговоров Трампа", которую он назвал "контролируемая, управляемая эскалация".

"Вот смотрите, как он действует по тарифным соглашениям. Сейчас многие страны мира получили лично от Трампа так называемые письма счастья", - отметил эксперт.

В этих письмах Трамп сообщал о введении пошлин - от 25% до 30%, например, в случае с Китаем, где позже тариф достигал 125%. Однако после этого стороны все же договаривались.

Впрочем, по мнению Фесенко, такая модель не сработает в случае с войной в Украине.

"Это не о пошлинах, не о тарифах, а о войне и целях Путина, которые не имеют экономической основы", - отметил он.

Эксперт пояснил, что Трамп мыслит как бизнесмен, а Путин - геополитически и идеократически. Поэтому, как он считает, за 50 дней мирного соглашения не будет.

"На самом деле, этот дедлайн будет не только для Путина, а скорее для самого Трампа", - сказал он и добавил, что по истечении этого срока встанет вопрос: что дальше?

Также политолог прокомментировал угрозы относительно 100% пошлин для России. Он назвал их "пустышкой", ведь объемы торговли между США и РФ незначительны - чуть более 3 миллиардов долларов. В то же время, по его словам, вопрос 100% пошлин против Китая, Турции или Индии - уже гораздо серьезнее. Однако он выразил сомнение, что Трамп пойдет на такой шаг в отношении Пекина, если не произойдет резкого обострения в отношениях.

Отдельно Фесенко отметил важность прямых сигналов в переговорах: "Надо предоставлять сигналы не через Марка Рютте, а непосредственно от Трампа - Си Цзиньпину или через американских переговорщиков китайцам", - считает он. Цель таких шагов, по его мнению, - ограничение закупки российской нефти или влияние на Путина для прекращения войны.

"Я абсолютно убежден, что за 50 дней никакого мирного соглашения не будет. Если что-то и будет - то позже. Потому что Путин не будет демонстрировать согласие на ультиматумы Трампа - иначе он будет выглядеть слабаком. А потом слабаком не должен выглядеть Трамп", - подытожил эксперт

Изменение подходов Трампа в отношении России

Недавно Дональд Трамп снова выразил недовольство действиями Владимира Путина из-за отсутствия сдвигов в мирных переговорах по войне в Украине. В частности, он предупредил: если в течение 50 дней не будет достигнуто договоренностей, Соединенные Штаты введут новые вторичные пошлины.

Подробнее об изменениях в отношении Трампа к Путину и России и помогут ли его угрозы остановить войну - читайте в нашем авторском материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия