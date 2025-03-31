Риски сдачи жилья без риелтора: что стоит знать владельцам и арендаторам, чтобы избежать проблем

Какие есть риски для владельцев

Эксперт назвал главные опасности, с которыми могут столкнуться обе стороны при аренде квартиры напрямую.

Непроверенные арендаторы - без риелтора сложно проверить финансовую состоятельность потенциального арендатора, его кредитную историю и репутацию. Это может привести к проблемам с несвоевременной оплатой или повреждением имущества.

Юридические неточности в договоре - специалисты по недвижимости готовят договоры, защищающие интересы обеих сторон. Без эксперта владелец может сделать юридические ошибки, которые в случае споров или проверок могут повлечь финансовую ответственность.

Длительный поиск арендатора - агентства имеют базу клиентов и налаженные рекламные каналы. Без этого владелец тратит больше времени и средств на поиск арендатора, что может привести к простою жилья.

Конфликты с арендатором - риелторы часто выступают посредниками в спорных ситуациях. Отсутствие третьей стороны может усложнить решение конфликтов, например, в случае споров по ремонту или условий выселения.

Чем рискуют арендаторы

"К нам часто обращаются клиенты, которые уже имели плохой опыт или попали в руки аферистов и потеряли значительные средства. Все из-за того, что не сразу обратились за профессиональной помощью к проверенным специалистам и агентствам", - говорит Дерлюк.

Он определил основные проблемы, которые могут возникнуть у арендаторов при съеме жилья напрямую.

Невыгодные условия договора - арендатор может не заметить скрытых платежей, штрафных санкций или других неблагоприятных условий в договоре, что приведет к финансовым и юридическим трудностям.

Проблемы с собственником - без риелтора арендатор рискует наткнуться на собственника, который не придерживается обещанных условий, не проводит ремонт или выдвигает дополнительные требования.

Скрытые недостатки жилья - арендатор может не иметь возможности тщательно проверить состояние жилья. Дефекты или коммунальные проблемы могут обнаружиться после подписания договора.

Неофициальная аренда - отсутствие официального договора может привести к юридическим рискам. Например, арендатор может оказаться без правовой защиты в случае конфликта с собственником.

Мошенничество - есть риск наткнуться на аферистов, которые сдают чужую или несуществующую недвижимость. Риелторы обычно проверяют документы владельца, что значительно снижает вероятность мошенничества.

Эксперт отмечает, что самостоятельная сдача или поиск жилья кажутся привлекательными из-за отсутствия дополнительных расходов на комиссию, они могут привести к значительным рискам. Обращение к проверенным риелторам или агентствам недвижимости помогает избежать проблем и обеспечивает безопасность сделки.