Ризики здачі житла без рієлтора: що варто знати власникам і орендарям, щоб уникнути проблем

Які є ризики для власників

Експерт назвав головні небезпеки, з якими можуть зіткнутися обидві сторони при оренді квартири напряму.

Неперевірені орендарі - без рієлтора складно перевірити фінансову спроможність потенційного орендаря, його кредитну історію та репутацію. Це може призвести до проблем із несвоєчасною оплатою або пошкодженням майна.

Юридичні неточності у договорі - фахівці з нерухомості готують договори, що захищають інтереси обох сторін. Без експерта власник може зробити юридичні помилки, які у разі спорів або перевірок можуть спричинити фінансову відповідальність.

Тривалий пошук орендаря - агенції мають базу клієнтів і налагоджені рекламні канали. Без цього власник витрачає більше часу та коштів на пошук орендаря, що може призвести до простою житла.

Конфлікти з орендарем - рієлтори часто виступають посередниками у спірних ситуаціях. Відсутність третьої сторони може ускладнити вирішення конфліктів, наприклад, у разі суперечок щодо ремонту чи умов виселення.

Чим ризикують орендарі

"До нас часто звертаються клієнти, які вже мали поганий досвід чи потрапили до рук аферистів та втратили значні кошти. Все через те, що не одразу звернулись за професійною допомогою до перевірених спеціалістів та агенцій", - каже Дерлюк.

Він визначив основні проблеми, які можуть виникнути в орендарів при винайманні житла напряму.

Невигідні умови договору - орендар може не помітити прихованих платежів, штрафних санкцій або інших несприятливих умов у договорі, що призведе до фінансових та юридичних труднощів.

Проблеми з власником - без рієлтора орендар ризикує натрапити на власника, який не дотримується обіцяних умов, не проводить ремонт або висуває додаткові вимоги.

Приховані недоліки житла - орендар може не мати можливості ретельно перевірити стан житла. Дефекти або комунальні проблеми можуть виявитися після підписання договору.

Неофіційна оренда - відсутність офіційного договору може призвести до юридичних ризиків. Наприклад, орендар може опинитися без правового захисту у разі конфлікту з власником.

Шахрайство - є ризик натрапити на аферистів, які здають чужу або неіснуючу нерухомість. Рієлтори зазвичай перевіряють документи власника, що значно знижує ймовірність шахрайства.

Експерт наголошує, що самостійна здача чи пошук житла здаються привабливими через відсутність додаткових витрат на комісію, вони можуть призвести до значних ризиків. Звернення до перевірених рієлторів чи агенцій нерухомості допомагає уникнути проблем і забезпечує безпеку угоди.