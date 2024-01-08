Риски смерти - до 70%. В Украине в больницу попал мужчина с подозрением на столбняк

В ведомстве отметили, что 45-летний мужчина обратился к врачам с характерными симптомами. Сейчас он находится в больнице, где получает необходимую помощь.

Выяснилось, что пациент на протяжении последних 10 лет не получал прививку от столбняка.

В Минздраве отметили, что за 11 месяцев 2023 года в Украине было зарегистрировано 6 случаев столбняка. Это было в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской и Черкасской областях.

Что известно о заболеваниях, какие симптомы

Как рассказывают медики, столбняк не передается от человека к человеку - только вследствие травмирования, когда повреждаются кожа и слизистые оболочки, - тогда в рану могут попасть споры возбудителя.

Первые симптомы столбняка могут появиться в течение 3-21 дня после инфицирования. Это:

мышечные спазмы, выражающиеся в том, что инфицированному человеку становится все труднее глотать;

после этого развивается головная боль, лихорадка и чрезмерное потоотделение.

"В случае подозрения на инфицирование или появление симптомов немедленно обратитесь к врачу. Риски смерти от столбняка высокие - от 10% до 70%", - отмечают в Минздраве.

Как защититься

Единственным надежным способом защититься от столбняка называют вакцинацию. В Украине такие прививки бесплатные. Медики добавляют, что в настоящее время Украина обеспечена вакцинами - в наличии почти 800 тысяч доз.

"Комбинированную прививку против столбняка, дифтерии и коклюша осуществляют в 2, 4, 6 и 18 месяцев, затем проводят ревакцинацию в 6 лет и 16 лет. А с 26 лет - плановая ревакцинация для взрослых обязательна каждые 10 лет", - объяснили в Минздраве.