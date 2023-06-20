Украинцы после 25 лет должны сделать обязательные прививки, чтобы защитить организм
Ритм жизни современного человека, к сожалению, не позволяет обращаться к врачам за первыми жалобами. Есть список обязательных прививок для людей до и после 25 лет, которые необходимо сделать, чтобы уберечь жизнь.
Об этом рассказали на платформе Uahealth.
Прививки для взрослых
Согласно календарю профилактических прививок, большую часть вакцин человек получает в возрасте до 16 лет. Ревакцинация необходима каждые десять лет, то есть после 25 лет.
Прививка поможет быть менее подверженной вирусам и болезням и сохранит иммунитет. Во время войны важно особо не пренебрегать прививками и собственным здоровьем.
Какие прививки обязательны
Столбняк и дифтерия
Специалисты говорят, что эти прививки необходимо повторять каждые десять лет. Во время войны риск заболеть столбняком или дифтерией возрастает в несколько раз.
Вакцинироваться можно бесплатно в любой клинике.
Кир
Это одна из обязательных прививок, которую делают в 1 и 6 лет. Взрослые очень сложно переносят заболевания, поэтому наличие такой прививки нужно проверить.
Прививки от кори бесплатны для детей, но не для взрослых. Также можно сделать в частных клиниках или приобрести вакцину в аптеке и привиться в поликлинике.
Гепатит B
Прививка от гепатита B стала обязательной в 2000-х годах. Прививку можно сделать в частной поликлинике.
COVID-19
Причин дополнительной дозы вакцинации много: новая волна, война и миграции людей. Прививки от коронавируса бесплатные.
Пневмококк
По словам специалистов, это одно из осложнений гриппа в виде бактериальной пневмонии. Людям, которые в группе риска заболевания коронавирусом, грипп - такую прививку сделать необходимо. Прививка доступна в частных медицинских учреждениях.
Ветрянка
Сделать прививку необходимо только в том случае, если человек не болел в детстве. Взрослые болеют тяжелее и часто имеют осложнения. Привиться можно в частных медицинских учреждениях.
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