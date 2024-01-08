Ризики смерті до 70%. В Україні до лікарні потрапив чоловік з підозрою на правець

У відомстві зазначили, що 45-річний чоловік звернувся до лікарів із характерними симптомами. Зараз він у лікарні, де отримує необхідну допомогу.

З'ясувалося, що пацієнт упродовж останніх 10 років не отримував щеплення від правця.

У МОЗ зауважили, що за 11 місяців 2023 року в Україні було зареєстровано 6 випадків правця. Це було у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській та Черкаській областях.

Що відомо про захворювання, які симптоми

Як розповідають медики, правець не передається від людини до людини - лише внаслідок травмування, коли пошкоджуються шкіра та слизові оболонки, - тоді в рану можуть потрапити спори збудника.

Перші симптоми правця можуть з'явитися протягом 3-21 дня після інфікування. Це:

м'язові спазми, що виражаються у тому, що інфікованій людині стає дедалі важче ковтати;

після цього розвивається головний біль, лихоманка та надмірне потовиділення.

"У разі підозри на інфікування чи появи симптомів негайно зверніться до лікаря. Ризики смерті від правця високі - від 10% до 70%", - наголошують у МОЗ.

Як захиститися

Єдиним надійним способом захиститися від правця називають вакцинацію. В Україні такі прививки безоплатні. Медики додають, що нині Україна забезпечена вакцинами - наявні майже 800 тисяч доз.

"Комбіноване щеплення проти правця, дифтерії та кашлюка здійснюють у 2, 4, 6 та 18 місяців, потім проводять ревакцинацію у 6 років та 16 років. А з 26 років - планова ревакцинація для дорослих обов'язкова кожні 10 років", - роз'яснили в МОЗ.