Украинцам рассказали, как надежно защититься от опасного заболевания

В Украине гражданам напомнили о важности вакцинации от полиомиелита. Чтобы защититься от опасного заболевания, важно знать, сколько прививок нужно сделать.

Во сколько лет нужно вакцинироваться - читайте ниже .

Что известно о болезни

Важно помнить, что полиомиелит невозможно вылечить, но от этого опасного заболевания может защитить прививка.

Применяется инактивированная и оральная полиомиелитные вакцины (ИПВ и ОПС).

По украинскому календарю прививок нужно получить 6 доз вакцины:

2 дозы ИПВ в 2 и 4 месяца

4 дозы ОПВ в 6 и 18 месяцев, 6 и 14 лет

ИПВ - это инактивированная полиомиелитная вакцина, содержащая "неживой" вирус и вводиться инъекционно. Она предотвращает попадание полиовируса в клетки нервной системы, что защищают от паралича

Такая вакцина применяется для первых двух прививок, а в случае противопоказаний к ОПВ - также и для последующих.

ОПВ - это оральная полиомиелитная вакцина, содержащая "живой", однако ослабленный вирус, ее капают в рот. Такая вакцина формирует иммунитет в кишечнике ребенка, тем самым, защищает от заражения и останавливает распространение инфекции.

Обе вакцины защищают от болезни, но ОПВ вдобавок защищает еще и от возможности стать носителем возбудителя.

Бесплатная ли вакцинация

Вакцинация от полиомиелита в Украине бесплатная. Если по каким-либо причинам вы или ваш ребенок пропустили прививку, обратитесь в ближайший центр первичной медицинской помощи к семейному врачу.

Также если имеете форму 063/о (карту профилактических прививок) - покажите врачу.

Симптомы полиомиелита

Инкубационный период после заражения человека полиовирусом длится от 4 до 35 дней, после чего может развиться полиомиелит.

В 70% случаев заболевание имеет бессимптомное течение. Но его носитель представляет опасность для других людей с более слабым иммунитетом.

В 25% случаев болезнь имеет симптомы, напоминающие грипп (лихорадка, головная боль, тошнота, боль в животе).

Полиовирус также вызывает двигательные расстройства: боль в пораженных мышцах, полный паралич, который может развиться за несколько часов.