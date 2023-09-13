Украинцам рассказали, как надежно защититься от опасного заболевания
В Украине гражданам напомнили о важности вакцинации от полиомиелита. Чтобы защититься от опасного заболевания, важно знать, сколько прививок нужно сделать.
Во сколько лет нужно вакцинироваться - читайте ниже.
Что известно о болезни
Важно помнить, что полиомиелит невозможно вылечить, но от этого опасного заболевания может защитить прививка.
Применяется инактивированная и оральная полиомиелитные вакцины (ИПВ и ОПС).
По украинскому календарю прививок нужно получить 6 доз вакцины:
- 2 дозы ИПВ в 2 и 4 месяца
- 4 дозы ОПВ в 6 и 18 месяцев, 6 и 14 лет
ИПВ - это инактивированная полиомиелитная вакцина, содержащая "неживой" вирус и вводиться инъекционно. Она предотвращает попадание полиовируса в клетки нервной системы, что защищают от паралича
Такая вакцина применяется для первых двух прививок, а в случае противопоказаний к ОПВ - также и для последующих.
ОПВ - это оральная полиомиелитная вакцина, содержащая "живой", однако ослабленный вирус, ее капают в рот. Такая вакцина формирует иммунитет в кишечнике ребенка, тем самым, защищает от заражения и останавливает распространение инфекции.
Обе вакцины защищают от болезни, но ОПВ вдобавок защищает еще и от возможности стать носителем возбудителя.
Бесплатная ли вакцинация
Вакцинация от полиомиелита в Украине бесплатная. Если по каким-либо причинам вы или ваш ребенок пропустили прививку, обратитесь в ближайший центр первичной медицинской помощи к семейному врачу.
Также если имеете форму 063/о (карту профилактических прививок) - покажите врачу.
Симптомы полиомиелита
Инкубационный период после заражения человека полиовирусом длится от 4 до 35 дней, после чего может развиться полиомиелит.
В 70% случаев заболевание имеет бессимптомное течение. Но его носитель представляет опасность для других людей с более слабым иммунитетом.
В 25% случаев болезнь имеет симптомы, напоминающие грипп (лихорадка, головная боль, тошнота, боль в животе).
Полиовирус также вызывает двигательные расстройства: боль в пораженных мышцах, полный паралич, который может развиться за несколько часов.
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