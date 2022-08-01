Новини про ігрову індустрію під час війни: онлайн казино та беттинг в Україні 2022

Масштабне вторгнення російської армії в Україну назавжди змінило життя звичайних людей та роботу як органів влади, так і вітчизняного бізнесу. З перших днів війни українці пішли добровольцями на фронт, не чекаючи оголошення про мобілізацію, а комерційні компанії активно включилися у забезпечення армії та вирішення гуманітарних проблем, спричинених руйнуваннями інфраструктури та житла, а також евакуацією з районів активних бойових дій.

Легальний вітчизняний гральний бізнес, як і представники інших галузей економіки, допомагає армії та народу України. Так, з перших днів війни співробітники КРАІЛ пішли захищати Батьківщину зі зброєю в руках, а голова Національного регулятора Іван Рудий уже встиг свій 34-й день народження зустріти у лавах Збройних сил України (ЗСУ).

Фонд "FAVBET Foundation" від БК Фавбет

Популярна букмекерська контора Фавбет активно працює в сфері благодійності починаючи ще з 2020 року. Саме в той час був заснований благодійний фонд "FAVBET Foundation", чиє головне завдання заключається в розвитку соціальної сфери України.

З початку своєї роботи фонд був орієнтований на стимулювання розвитку наступних напрямків:

формування оптимального середовища для стимулювання активного розвитку вітчизняного спорту;

вкладення коштів в українську освіту, сферу IT;

формування спеціальної повноцінної екосистеми, яка буде сприяти розвитку української молоді.

З перших днів війни БК "Фавбет" як і всі інші представники вітчизняного легального ринку азартних розваг, почала активно підтримувати фінансами армію, та допомагати людям, які були вимушені покинути свої домівки через напад російської окупаційної армії.

Так букмекер відкрив в столиці Хорватії в місті загреб спеціальний центр, де надається матеріальна та юридична допомога українським біженцям. Також в Загребі за підтримки букмекерскої конторі Фавбет був проведений благодійний футбольний матч між "Динамо Загреб" і "Динамо Київ".

Компанії вдалось сформувати надійні логістичні маршрути, які забезпечують постачання гуманітарної допомоги з західних регіонів України до Києва. Також букмекер на постійній основі здійснює передачу на користь української армії спеціального спорядження, техніки, засобів гігієни і продуктів харчування. Завдяки коштам, що були зібрані благодійним фондом "FAVBET Foundation" вдалося закупити, та відправити на фронт 100 комплектів амуніції.

Яку допомогу ЗСУ, та переселенцям надають інші букмекери і онлайн-казино?

Легальне вітчизняне онлайн-казино Слотс Сіті вирішило не займатися створенням спеціального благодійного фонду. Замість цього компанія почала проводити постійну акцію серед своїх користувачів, що дозволяє їй збирати коти для підтримки ЗСУ.

Ця акція була названа "Слава Україні!". Її суть полягає в забезпеченні прямої передачі коштів українській армії. Легальне онлайн-казино Slots City відправляє по 10 гривень на користь ЗСУ з кожного депозиту своїх користувачів, огляд онлайн казино Слот Сіті дивіться за посиланням. Кожного місяця завдяки дії цієї акції казино збирає близько 1 мільйона гривень, які направляються на допомогу нашим захисникам.

Щодо легального оператора азартних ігор Parimatch, то він вже на сьомий день війни повідомив через свої соціальні медіа про початок передачі допомоги українському війську.

Сьогодні БК "Паріматч" надала ЗСУ наступну допомогу:

Перерахування майже 200 мільйонів гривень на закупівлю медичних препаратів, транспорту, засобів індивідуального захисту.

Організація евакуації жителів Києва.

Фінансування роботи волонтерських організацій, які надають гуманітарну допомогу постраждалим громадянам.

Оплата великої поставки медикаментів, та медичного обладнання на суму більше ніж в 10 тисяч євро.

Онлайн казино Космолот, 24 лютого відреагувало на початок війни, перерахувавши на рахунки фонду "Повернися живим" 500 тисяч гривень. Ця інформація була опублікована на офіційній сторінці компаній в соціальній мережі Facebook.

А міжнародний покерний рум – GGPoker не лише виділив 1 млн гривень на придбання гуманітарних вантажів на спеціальний рахунок Національного банку України, а й оголосив про те, що з 28 березня 2022 року всі кошти, зібрані на благодійних турнірах та акціях від GGPoker, надходитимуть безпосередньо на цей спецрахунок НБУ для гуманітарної допомоги. У GGPoker розраховують, що тепер гроші на гуманітарні цілі надходитимуть швидко і адресно – тим, хто безпосередньо потребує допомоги.

Скандал довкола БК 1xbet

Як відомо, оператор азартних ігор 1xBet належить трьом громадянам Російської Федерації Р. Семіохіну, С.Каршкову та Д. Казоріну. Вони контролюють цього оператора через систему офшорних компаній, зареєстрованих на Кіпрі. Попри ці факти члени КРАІЛ видали 1xBet ліцензію. До моменту повномасштабного вторгнення Росії цей факт не сильно турбував українське суспільство. Але війна змінила все, тому небайдужі громадяни створили офіційну петицію щодо заборони діяльності цієї компанії на території України.

Українським громадянам всього за один тиждень вдалося зібрати необхідні 25 тисяч голосів під петицією щодо анулювання ліцензії російського оператора азартних розваг 1xBet. Ця петиція була створена не тільки через те що 1xBet булла заснована в РФ, а і через те, що велика кількість її офіційних амбасадорів в Росії відкрито підтримали війну проти України. Проте і досі ліцензія цього оператора не булла анульована.

Майбутнє азартного ринку України в умовах війни

Важливо, що в цей непростий час ліцензовані оператори ринку азартних ігор продовжують свою роботу і намагаються зберегти робочі місця для своїх співробітників, що є не менш важливим, ніж безпосередня допомога армії та біженцям. Так, як тільки працюючий бізнес може допомагати країні. Мало того, КРАІЛ планово працює, забезпечуючи стабільне функціонування вітчизняного ринку азартних розваг.

Окремі представники ліцензованого грального бізнесу продовжують комерційну діяльність і й надалі допомагатимуть країні. Війна, на жаль, продовжується. І тому робота бізнесу, робота економіки – не менш важливий чинник для перемоги, аніж збройний опір на фронті. Продовжуючи працювати, бізнес наближає нашу спільну перемогу!

Читайте все про гемблінг індустрії в Україні на проекті Prointernet.in.ua та будь в курсі всіх бонусів, та нових онлайн казино.