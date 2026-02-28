RU

Риск потерь и "исторический шанс": что доложили Трампу перед ударами по Ирану, - Reuters

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп перед решением атаковать Иран получил брифинги, на которых ему рассказали о рисках и перспективах начала военной компании против Тегерана.

По словам чиновника США, докладчики описали операцию как сценарий с высоким риском, но и высокой потенциальной выгодой. Риск заключается в значительных потерях среди американцев, а перспектива - в смене поколений на Ближнем Востоке в пользу интересов США.

Трамп, судя по всему, разделял эту оценку, так как в начале операции признал, насколько высоки ставки.

"Жизни отважных американских героев могут быть потеряны. Но мы делаем это не ради настоящего момента, а ради будущего, и это благородная миссия", - сказал он в видеообращении.

Reuters отмечает, что брифинги, подготовленные командой Трампа по нацбезопасности, помогают объяснить, как американский лидер принял решение о проведении, "пожалуй, самой рискованной военной операции США со времени вторжения в Ирак в 2003 году".

Второй чиновник США заявил, что перед ударами Белый дом был проинформирован о ряде рисков, связанных с операциями против Ирана, включая ответные удары иранскими ракетами по нескольким американским базам в регионе, которые могут преодолеть оборону объектов.

Кроме того, была информация о риске нападения "иранских марионеток на американские войска в Ираке и Сирии".

Также официальный представитель заявил, что несмотря на масштабное наращивание военной мощи США, существуют ограничения в отношении систем ПВО, которые в спешке были развернуты в регионе.

 

Что случилось

Напомним, сегодня 28 февраля Израиль совместно с США начали атаку по Ирану для устранения угроз безопасности. Все это произошло после очередных переговоров Вашингтона и Тегерана на этой неделе, которые так и не привели к ядерной сделке.

Дональд Трамп в своем обращении сказал, что США начали военную кампанию для устранения угроз со стороны действующего режима, а основная цель операции - защита американского народа и союзников.

В ответ на атаку Иран запустил ракеты в сторону Израиля, п также нанес удары по американским военным объектам в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте.

Подобно о том, что в эти сутки происходит на Ближнем Востоке - читайте в материале РБК-Украина.

