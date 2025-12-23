ua en ru
Вт, 23 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Риск для промышленности: "Укркокс" призывает не повышать тарифы на распределение газа

Вторник 23 декабря 2025 12:31
UA EN RU
Риск для промышленности: "Укркокс" призывает не повышать тарифы на распределение газа Фото: "Укркокс" призвал НКРЭКУ не повышать тарифы на распределение газа (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Значительный рост тарифа на распределение газа, предлагаемый НКРЭКУ, будет иметь негативные последствия для коксохимической и металлургической промышленности в условиях войны и экономического кризиса.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявили в ассоциации "Укркокс".

В ассоциации отмечают, что следует еще раз проанализировать структуру расходов, которые закладываются в тариф облгазов, и не допустить резкого увеличения стоимости газа.

"НКРЭКУ обнародовала проекты решений по существенному повышению тарифов на услуги по распределению газа для отдельных операторов. В частности, для АО "Запорожгаз" тариф в 2026 году предлагается повысить с 0,92 до 1,73 грн за кубометр. Но в 2025 году тарифы не пересматривались, что свидетельствует о достаточности действующего уровня доходов для покрытия расходов операторов", - подчеркнули в "Укркоксе".

В ассоциации отметили, что повышение тарифов в 2026 году приведет к значительным потерям коксохимической промышленности, уже работающей в условиях войны, энергетического и логистического кризисов и сложной рыночной конъюнктуры.

Дополнительное давление, по оценке отрасли, усугубит кризис в металлургическом комплексе - основном потребителе коксохимической продукции, который сейчас находится в сложном финансовом состоянии.

"Коксохимические предприятия не имеют достаточного финансового запаса прочности, чтобы покрывать дальнейший рост расходов на ресурсы, в частности, на тариф на распределение природного газа", - говорится в обращении.

В "Укркоксе" также обращают внимание, что макроэкономические прогнозы не предусматривают падения ВВП в 2026 году, а значит, отсутствуют объективные основания для резкого пересмотра тарифов. По мнению ассоциации, возможное повышение может быть экономически обоснованным только в пределах индекса цен производителей промышленной продукции - около 13,6%.

Напомним, представители промышленности неоднократно заявляли, что резкий рост тарифов на энергоресурсы во время военного положения создает дополнительные риски для сохранения производства и рабочих мест.

Ранее с подобным заявлением выступило также ОП "Укрметаллургпром": там заявили, что повышение тарифа на распределение газа может стать критическим ударом по горно-металлургическому комплексу и приведет к закрытию предприятий и массовым сокращениям персонала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ Тарифы
Новости
Под ударом пол Украины: РФ применила для атаки 650 дронов и более 30 ракет
Под ударом пол Украины: РФ применила для атаки 650 дронов и более 30 ракет
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ