Риск для промышленности: "Укркокс" призывает не повышать тарифы на распределение газа
Значительный рост тарифа на распределение газа, предлагаемый НКРЭКУ, будет иметь негативные последствия для коксохимической и металлургической промышленности в условиях войны и экономического кризиса.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявили в ассоциации "Укркокс".
В ассоциации отмечают, что следует еще раз проанализировать структуру расходов, которые закладываются в тариф облгазов, и не допустить резкого увеличения стоимости газа.
"НКРЭКУ обнародовала проекты решений по существенному повышению тарифов на услуги по распределению газа для отдельных операторов. В частности, для АО "Запорожгаз" тариф в 2026 году предлагается повысить с 0,92 до 1,73 грн за кубометр. Но в 2025 году тарифы не пересматривались, что свидетельствует о достаточности действующего уровня доходов для покрытия расходов операторов", - подчеркнули в "Укркоксе".
В ассоциации отметили, что повышение тарифов в 2026 году приведет к значительным потерям коксохимической промышленности, уже работающей в условиях войны, энергетического и логистического кризисов и сложной рыночной конъюнктуры.
Дополнительное давление, по оценке отрасли, усугубит кризис в металлургическом комплексе - основном потребителе коксохимической продукции, который сейчас находится в сложном финансовом состоянии.
"Коксохимические предприятия не имеют достаточного финансового запаса прочности, чтобы покрывать дальнейший рост расходов на ресурсы, в частности, на тариф на распределение природного газа", - говорится в обращении.
В "Укркоксе" также обращают внимание, что макроэкономические прогнозы не предусматривают падения ВВП в 2026 году, а значит, отсутствуют объективные основания для резкого пересмотра тарифов. По мнению ассоциации, возможное повышение может быть экономически обоснованным только в пределах индекса цен производителей промышленной продукции - около 13,6%.
Напомним, представители промышленности неоднократно заявляли, что резкий рост тарифов на энергоресурсы во время военного положения создает дополнительные риски для сохранения производства и рабочих мест.
Ранее с подобным заявлением выступило также ОП "Укрметаллургпром": там заявили, что повышение тарифа на распределение газа может стать критическим ударом по горно-металлургическому комплексу и приведет к закрытию предприятий и массовым сокращениям персонала.