Риск для промышленности: "Укркокс" призывает не повышать тарифы на распределение газа

Значительный рост тарифа на распределение газа, предлагаемый НКРЭКУ, будет иметь негативные последствия для коксохимической и металлургической промышленности в условиях войны и экономического кризиса.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявили в ассоциации "Укркокс".

В ассоциации отмечают, что следует еще раз проанализировать структуру расходов, которые закладываются в тариф облгазов, и не допустить резкого увеличения стоимости газа.

"НКРЭКУ обнародовала проекты решений по существенному повышению тарифов на услуги по распределению газа для отдельных операторов. В частности, для АО "Запорожгаз" тариф в 2026 году предлагается повысить с 0,92 до 1,73 грн за кубометр. Но в 2025 году тарифы не пересматривались, что свидетельствует о достаточности действующего уровня доходов для покрытия расходов операторов", - подчеркнули в "Укркоксе".

В ассоциации отметили, что повышение тарифов в 2026 году приведет к значительным потерям коксохимической промышленности, уже работающей в условиях войны, энергетического и логистического кризисов и сложной рыночной конъюнктуры.

Дополнительное давление, по оценке отрасли, усугубит кризис в металлургическом комплексе - основном потребителе коксохимической продукции, который сейчас находится в сложном финансовом состоянии.

"Коксохимические предприятия не имеют достаточного финансового запаса прочности, чтобы покрывать дальнейший рост расходов на ресурсы, в частности, на тариф на распределение природного газа", - говорится в обращении.

В "Укркоксе" также обращают внимание, что макроэкономические прогнозы не предусматривают падения ВВП в 2026 году, а значит, отсутствуют объективные основания для резкого пересмотра тарифов. По мнению ассоциации, возможное повышение может быть экономически обоснованным только в пределах индекса цен производителей промышленной продукции - около 13,6%.