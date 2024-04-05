Риск нападения Ирана: в Израиле блокируют GPS и отзывают солдат из отпусков

На фоне риска вооруженного нападения Ирана на территории Израиля блокируют GPS, чтобы нарушить возможную работу ракет и беспилотников. Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о прекращении всех отпусков для солдат, служащих в боевых частях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Израильские власти, похоже, считают, что ответ Ирана неизбежен и может произойти уже в пятницу, то есть День Аль-Кудс – день солидарности с борьбой палестинцев за независимость, который отмечается в последнюю пятницу рамадана. В этот день, в частности, в Иране проходят антиизраильские митинги.
В четверг в центральных частях Израиля наблюдалось нарушение работы системы GPS, что является защитной мерой против оружия, которое ее использует.
Спикер ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари подтвердил, что страна использует блокировку GPS, которую иногда называют "спуфингом".
Отдельно спикер ЦАХАЛа призвал людей не сеять панику. "Нет необходимости покупать генераторы, запасать еду и снимать деньги в банкоматах", – сказал он.
Также военный призвал граждан Израиля следить за официальными сообщениями.
Израильские СМИ сообщили, что некоторые посольства страны были приведены в состояние готовности или эвакуированы из-за возможных атак со стороны Ирана.
В понедельник, 1 апреля, по столице Сирии Дамаску был нанесен ракетный удар. В результате атаки полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли 13 человек, одним из которых оказался старший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди.
Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ. В Израиле происшествие не комментировали.
ЦРУ предупредило, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет себя защитить и будет действовать согласно простому принципу: нападающий на Израиль или планирующий напасть пострадает сам.
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