Ризик нападу Ірану: в Ізраїлі блокують GPS і відкликають солдатів з відпусток

Ізраїльська влада, схоже, вважає, що відповідь Ірану є неминучою і може відбутися вже у п’ятницю, тобто День Аль-Кудс – день солідарності з боротьбою палестинців за незалежність, який відзначається в останню п'ятницю рамадану. У цей день зокрема в Ірані проходять антиізраїльські мітинги.

У четвер у центральних частинах Ізраїлю спостерігалося порушення роботи системи GPS, що є захисним заходом у перешкоджанні зброї, яка її використовує.

Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі підтвердив, що країна використовує блокування GPS, яке іноді називають "спуфінгом".

Окремо речник ЦАХАЛу закликав людей не сіяти паніку. "Немає необхідності купувати генератори, запасати їжу та знімати гроші в банкоматах", - сказав він.

Також військовий закликав громадян Ізраїлю слідкувати за офіційними повідомленнями.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що деякі посольства країни були приведені в стан готовності або евакуйовані через можливі атаки з боку Ірану.

Загроза війни між Іраном та Ізраїлем