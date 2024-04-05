Ризик нападу Ірану: в Ізраїлі блокують GPS і відкликають солдатів з відпусток

На фоні ризику збройного нападу Ірану на території Ізраїлю блокують GPS, аби порушити можливу роботу ракет і безпілотників. Також армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Ізраїльська влада, схоже, вважає, що відповідь Ірану є неминучою і може відбутися вже у п’ятницю, тобто День Аль-Кудс – день солідарності з боротьбою палестинців за незалежність, який відзначається в останню п'ятницю рамадану. У цей день зокрема в Ірані проходять антиізраїльські мітинги.
У четвер у центральних частинах Ізраїлю спостерігалося порушення роботи системи GPS, що є захисним заходом у перешкоджанні зброї, яка її використовує.
Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі підтвердив, що країна використовує блокування GPS, яке іноді називають "спуфінгом".
Окремо речник ЦАХАЛу закликав людей не сіяти паніку. "Немає необхідності купувати генератори, запасати їжу та знімати гроші в банкоматах", - сказав він.
Також військовий закликав громадян Ізраїлю слідкувати за офіційними повідомленнями.
Ізраїльські ЗМІ повідомили, що деякі посольства країни були приведені в стан готовності або евакуйовані через можливі атаки з боку Ірану.
У понеділок, 1 квітня, по столиці Сирії Дамаску було завдано ракетного удару. Внаслідок атаки повністю зруйновано будівлю консульства Ірану. Загинули 13 осіб, однією з яких виявився старший командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Захеді.
Іран офіційно звинуватив у нападі Ізраїль і пообіцяв "жорстку" відповідь. В Ізраїлі подію не коментували.
ЦРУ попередило, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю.
Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна зможе себе захистити і діятиме згідно з простим принципом: той, хто нападає на Ізраїль або планує напасти, постраждає сам.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.