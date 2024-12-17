"Рождественское перемирие": Подоляк объяснил, действительно ли Орбан его предлагал

В разговоре с журналистом Подоляк отметил, что идея "рождественского перемирия" - это информационная мини-операция, направленная на манипуляцию общественным мнением.

"Да и какие могут быть предложения? Что значит "Рождественское прекращение огня", если Россия совершенно точно не будет этого делать. Она даже не заинтересована в том, чтобы не продвигаться там на 100 метров, не считаясь с потерями", - отметил советник руководителя ОП.

Он подчеркнул, что взамен Россия только активизирует свои ракетные и беспилотные удары, в том числе по энергетике Украины.

Подоляк обратил внимание, что подобные заявления о так называемом "перемирии" имеют целью дискредитировать Украину как сторону, которая якобы не готова к миру.

Именно поэтому он назвал слова Орбана его "пиар-демаршем".

"В данном случае мы видим классическую информационную некую мини-операцию: "Смотрите, здесь все готовы к миру, кроме Украины. Бог с ним, что на них напали, что это их убивают и так далее. Пусть они все же остановятся, не оказывают сопротивление", - пояснил Подоляк.

По мнению советника руководителя ОП, заявления о "перемирии" направлены на то, чтобы заставить Украину прекратить сопротивление: В то время, как отметил Подоляк, Россия продолжила бы захватывать украинские территории и дроновые и ракетные атаки.

"Рождественское перемирие"

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, якобы он предложил России и Украине "прекращение огня" на Рождество.

В Украине сразу отреагировали на такие заявления от Венгрии.

В частности советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что РФ использовала заявление Орбана для подготовки нового удара по энергетике Украины.