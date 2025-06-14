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5 постных, но очень вкусных блюд на Петров пост

Суббота 14 июня 2025 10:20
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5 постных, но очень вкусных блюд на Петров пост Какие вкусные блюда приготовить на Петров пост (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Петров пост - это прекрасная возможность не только очистить мысли, но и освежить свое меню. Хотя в этот период ограничено употребление мяса, яиц и молочных продуктов, рацион все равно может быть разнообразным, питательным и очень вкусным.

РБК-Украина предлагает пять проверенных постных рецептов, которые придутся по вкусу всей семье.

Ароматный рататуй

Это блюдо родом из Франции, но идеально вписывается в украинский постный стол. Оно сочетает простые сезонные овощи в аппетитном и ярком запекании.

Ингредиенты:

  • кабачок, баклажан, помидоры - по 1 шт;
  • 1 луковица, 2 зубчика чеснока;
  • растительное масло, соль, перец.

Приготовление:

Овощи нарежьте кружочками, а лук с чесноком измельчите и слегка поджарьте на сковороде. В форме для запекания выложите овощи чередуя, добавьте обжаренные лук и чеснок, приправьте.

Готовьте в духовке 30-40 минут при 180 °C. Подавайте горячим или охлажденным - будет одинаково вкусно.

Картофельные драники

Эти золотистые блинчики из картофеля - настоящий любимец многих. В постном варианте они не теряют своей привлекательности и прекрасно сочетаются с овощным соусом или зеленью.

Ингредиенты:

  • 5 средних картофелин, 1 луковица;
  • 2 ст. л. муки, соль, перец;
  • масло для жарки.

Приготовление:

Натрите картофель и лук на мелкой терке, добавьте муку, специи, перемешайте. Жарьте на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Подавать можно с постным сметанным соусом на основе соевого или овсяного йогурта.

5 постных, но очень вкусных блюд на Петров постКартофельные драники - замечательное постное блюдо (фото: Freepik)

Фаршированные перцы с рисом и овощами

Этот вариант фаршированных перцев не только яркий, но и питательный. Благодаря овощам и рису блюдо получается сочным и ароматным.

Ингредиенты:

  • 4 болгарских перца, 1 морковь, 1 луковица;
  • 100 г риса, 1 помидор, зелень;
  • соль, перец, растительное масло.

Приготовление:

Отварите рис до полуготовности. Морковь и лук обжарьте, добавьте измельченный помидор. Смешайте овощи с рисом и зеленью, начините перцы.

Выложите их в форму, добавьте немного воды и тушите под крышкой 30-40 минут. Это отличное основное блюдо для постного обеда.

Овощное рагу с грибами и макаронами

Это блюдо для тех, кто ценит скорость приготовления и насыщенный вкус. Макароны, грибы, лук и немного специй - и у вас уже полноценный обед.

Ингредиенты:

  • макароны из твердых сортов (200 г);
  • шампиньоны (500 г), 3 луковицы;
  • 1 банка кукурузы, кусочек свежего имбиря.

Приготовление:

Макароны отварите до готовности. Нарежьте лук полукольцами, грибы - ломтиками, обжарьте все на сковороде.

Добавьте кукурузу и натертый имбирь за 5-7 минут до конца приготовления. Тушите еще немного. При желании имбирь можно заменить соевым соусом для восточного привкуса.

5 постных, но очень вкусных блюд на Петров постОвощное рагу - вкусное и полезное (фото: Freepik)

Постный суп с рыбой, рисом и зеленым горошком

Этот суп - настоящая находка для тех, кто во время поста позволяет себе рыбу. Он сочетает в себе легкость овощей и насыщенный вкус рыбного бульона.

Ингредиенты:

  • 700 г хека, 3 картофелины;
  • 1 луковица, 200 г помидоров;
  • 800 г риса, 2/3 стакана замороженного горошка;
  • 3 ст. л. растительного масла, соль, перец.

Приготовление:

Отварите рыбу, процедите бульон. В кипящий бульон добавьте рис и картофель. Рыбу очистите от кожи и костей, верните в кастрюлю.

На сковороде обжарьте лук, добавьте к нему очищенные помидоры. Затем добавьте горошек, тушите и все переложите в суп. Варите до мягкости горошка. Суп подходит с черным хлебом или сухариками.

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При написании использовались следующие источники: материалы с сайтов Coockpad и "Шуба".

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