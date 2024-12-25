Рождество в декабре и Крещение по-новому. Как церковный календарь изменил даты зимних праздников

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Почему единая дата Рождества в Украине – 25 декабря

Большинство христиан мира отмечает Рождество 25 декабря, а с прошлого года к ним присоединилась и Украина.

Православная церковь Украины (ПЦУ) 1 сентября 2023 провела календарную реформу и перешла на новоюлианское летоисчисление с юлианского. Таким образом, даты почти всех праздников сместились на 13 дней раньше. Реформа не коснулась только даты Пасхи и связанных с ней "переходящих" праздников, которые каждый год приходятся на разные числа.

Необходимость календарных изменений в ПЦУ объясняли тем, что новоюлианское исчисление является более астрономически точным, и им уже давно пользуются большинство поместных православных церквей.

К тому же одной из главных причин перехода стало стремление отмежеваться от традиций российской церкви, которая пользуется юлианским календарем и празднует Рождество 7 января.

С прошлого года дата Рождества в Украине закреплена на государственном уровне на 25 декабря, а 7 января перестало быть праздником.

Отметим, с 2017 года у украинцев было две официальных даты Рождества, однако в июле 2023 Верховная рада приняла решение убрать 7 января из перечня государственных праздников в КЗоТ.

Фото: богослужение на Рождество в Лавре (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также важно добавить, что после смены календаря церковь не запретила отмечать Рождество 7 января во избежание разъединения общества и споров. Церковным приходам и монастырям, по желанию, разрешили проводить рождественские богослужения по старому стилю в течение определенного переходного периода.

Когда праздновать Крещение

Долгое время праздник Крещения Господня приходился на 19 января. С переходом на новый календарь ПЦУ дата сместилась на 6 января.

Это большой праздник рождественского цикла в память о крещении Сына Господня на реке Иордан Иоанном Крестителем.

Кроме того, на 6 января выпадает праздник Богоявления. По библейскому преданию, после крещения Иисус явил себя людям как Спаситель.

Фото: освящение воды на Крещение (Виталий Носач, РБК-Украина)

На Крещение в церквях проходит всенощная литургия, которая завершается освящением воды. Традицией праздника является купание в освященных водоемах.

Какие еще зимние праздники получили новые даты

В результате календарной реформы изменились даты нескольких зимних праздников, которые имеют древние народные традиции.

Собор Пресвятой Богородицы по новому стилю отмечают 26 декабря (ранее – 8 января). В этот день чествуют Деву Марию – мать Иисуса Христа. В народе на праздник особое внимание уделяли беременным женщинам, дарили им пироги и сладости, чтобы роды прошли легко.

День преподобной Мелании выпадает на 31 декабря вместо 13 января. Издавна украинцы называли праздник Щедрый вечер или Маланка. На Маланку готовят щедрую кутью, переодеваются и водят Козу, а также щедруют.

День святого Василия будем отмечать 1 января вместо 14 января. По народному обряду, в этот день утром молодые парни и мужчины засевают дом зерном.

При подготовке использовались: церковный календарь ПЦУ, публикации портала ПЦУ, ст. 73 КЗоТ, закон № 3258-IX, информация из Википедии.