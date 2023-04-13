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Ровняют город с землей. Россияне штурмуют Бахмут 40-50 раз в день, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (facebook.com/ganna.maliars)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты в Бахмуте ежедневно совершают от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Украины Анны Маляр.

По словам Маляр, больше всего наступательных усилий российская армия применяет на Бахмутском направлении. Там оккупанты сконцентрировали свои самые профессиональные подразделения и используют значительное количество артиллерии и авиации.

"Ежедневно враг совершает в Бахмуте от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов. Не оставляя цели взять Бахмут под контроль враг перегруппировал свои силы и средства на этом направлении", - сообщила замминистра.

Она отметила, что поскольку противник обычно проигрывает в уличных боях, он выбирает тактику тотального уничтожения домов и сооружений.

"Просто ровняет город с землей. Это делается с целью лишить наших защитников возможности держать позиции в городе", - добавила Маляр.

Однако, по ее словам, враг не добился своей цели. За Бахмут продолжаются тяжелые бои. В настоящее время ситуация сложная, но контролируемая.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские военнослужащие продолжают сдерживать атаки оккупантов в районе Бахмута и Марьинки, а также уничтожили два пункта управления РФ.

Также ранее заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила необходимость обороны Бахмута.

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