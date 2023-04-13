Рівняють місто із землею. Росіяни штурмують Бахмут 40-50 разів на день, - Маляр

За словами Маляр, найбільше наступальних зусиль російська армія застосовує на Бахмутському напрямку. Там окупанти сконцентрували свої найпрофесійніші підрозділи та використовують значну кількість артилерії та авіації.

"Щодоби ворог здійснює у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів. Не полишаючи мети взяти Бахмут під контроль ворог перегрупував свої сили та засоби на цьому напрямку", - повідомила заступник міністра.

Вона зазначила, що оскільки противник зазвичай програє у вуличних боях, він обирає тактику тотального знищення будівель і споруд.

"Просто рівняє місто з землею. Це робиться з метою позбавити наших оборонців можливості тримати позиції в місті", - додала Маляр.

Однак, за її словами, ворог не досяг своєї мети. За Бахмут тривають важкі бої. Наразі ситуація складна, але контрольована.