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Принял на себя основной удар. Маляр объяснила необходимость обороны Бахмута

Новина українською →
Бахмут, Вторник 11 апреля 2023 22:06
Принял на себя основной удар. Маляр объяснила необходимость обороны Бахмута Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com ganna maliar)
Автор: Карина Левицкая

Бахмут взял на себя основной удар русских военных на востоке Украины, покинуть город означает допустить врага вглубь страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Враг именно в Бахмуте сконцентрировал основные свои усилия, поэтому и мы должны там ответить концентрировать свои для того, чтобы останавливать врага. Фактически Бахмут на себя принял сейчас на Востоке основной удар вооруженных сил врага и их частных армий", - пояснила Маляр.

Она добавила, что если бы украинские защитники не обороняли Бахмут, россияне продвигались бы вглубь нашей территории.

"Поэтому значение обороны Бахмута следует понимать в таком контексте", - подчеркнула Маляр.

Замминистра добавила, что оккупанты не прекращают попыток полностью взять город под контроль. Поскольку ВСУ уже уничтожили большое количество наемников ЧВК "Вагнера", россияне начали подтягивать десантные, штурмовые подразделения.

Напомним, на днях украинский президент Владимир Зеленский ответил, возможен ли выход ВСУ из города.

Кроме того, ранее Маляр сообщала, что бои за Бахмут стали самыми дорогими для России за все время полномасштабной войны.

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