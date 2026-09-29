В Ровно и еще пяти областях перебои со светом из-за обстрелов

После атак и повреждения энергетической инфраструктуры перебои с электроснабжением зафиксировали в нескольких регионах Украины. Энергетики уже работают над восстановлением, а ограничения потребления электроэнергии 29 сентября пока не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэнерго.

Часть потребителей в Винницкой, Житомирской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях осталась без электроэнергии из-за последствий боевых действий и повреждения энергетической инфраструктуры.

В регионах, где позволяет ситуация с безопасностью, энергетики проводят восстановительные работы. При этом на 29 сентября ограничений потребления электроэнергии не прогнозируется.

Ровно также осталось без света

Отдельное аварийное отключение произошло в центральной части Ровно. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Сейчас энергетики уже работают над тем, чтобы вернуть электроснабжение в дома жителей Ровно.

В Минэнерго призвали украинцев по возможности перенести активное использование электроэнергии на период с 10:00 до 16:00.

Вечером, с 17:00 до 22:00, потребителей просят сократить использование мощных электроприборов, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.