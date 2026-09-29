ua en ru
Вт, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У Рівному та ще п'яти областях перебої зі світлом через обстріли

11:23 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Анастасія Никончук
У Рівному та ще п'яти областях перебої зі світлом через обстріли Фото: блекаут (GettyImages)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Після атак та пошкодження енергетичної інфраструктури перебої з електропостачанням зафіксували у кількох регіонах України. Енергетики вже працюють над відновленням, а обмеження споживання електроенергії 29 вересня наразі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міненерго.

Частина споживачів у Вінницькій, Житомирській, Донецькій, Сумській та Харківській областях залишилася без електроенергії через наслідки бойових дій та пошкодження енергетичної інфраструктури.

У регіонах, де дозволяє ситуація із безпекою, енергетики проводять відновлювальні роботи. При цьому на 29 вересня обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

Рівне також залишилося без світла

Окреме аварійне відключення сталося у центральній частині Рівного. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Наразі енергетики вже працюють над тим, щоб повернути електропостачання до будинків жителів Рівного.

У Міненерго закликали українців наскільки можна перенести активне використання електроенергії на період з 10:00 до 16:00.

Увечері з 17:00 до 22:00 споживачів просять скоротити використання потужних електроприладів, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадуємо, що в ніч та вранці 29 вересня російські війська завдали ударів по Одесі та області. Внаслідок атаки було зруйновано підприємство та пошкоджено портову інфраструктуру, ліцей та притулок для тварин, є постраждалі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Блекаут Енергетики
Новини
Житомир, Коростень, Звягель та Овруч потрапили під ворожу атаку: що відомо
Житомир, Коростень, Звягель та Овруч потрапили під ворожу атаку: що відомо
Аналітика
"Кульгава качка" Трамп і ризики для України: чого чекати від виборів до Конгресу США
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Кульгава качка" Трамп і ризики для України: чого чекати від виборів до Конгресу США