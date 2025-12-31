В Ровно внезапно исчез свет во многих районах города: что произошло

Отмечается, что утром 31 декабря в большинстве районов города внезапно исчез свет. Без электроснабжения остались жители микрорайонов Северный, Льнокомбинат, улиц Защитников Мариуполя и Киевской.

По данным Ровнооблэнерго, электроснабжение большинства абонентов восстановлено, а энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет всем, кто остался без электричества.

Причиной обесточивания могла стать погода: сейчас в Ровно зафиксировано до -5 градусов, сильный снегопад и метель. При этом мороз ощущается, как -15 градусов, люди массово используют обогреватели и котлы отопления; из-за нагрузки энергосистема не выдержала и произошло аварийное обесточивание.