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РФ запустила ракеты по Одесской области: первые детали

Понедельник 09 июня 2025 02:02
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РФ запустила ракеты по Одесской области: первые детали Иллюстративное фото: РФ запустила ракеты по Одесской области 9 июня (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия ночью понедельника, 9 июня, запустила ракеты в направлении Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Об угрозе ракетного удара Воздушные силы сообщили в 01:50.

"Внимание! Ракеты в Одесскую область с Черного моря", - сказано в сообщении.

В то же время, незадолго до этого Мониторинговые каналы предупреждали о пусках ракет Х-22 с Ту-22м3.

По состоянию на 02:00 о последствиях атаки не сообщалось.

Стоит заметить, что сейчас Украина находится под массированной дроновой атакой. В ряде областей объявлен сигнал тревоги, работает ПВО.

Напомним, что в ночь на 4 июня россияне выпустили по Одессе более 20 беспилотников.

В ночь на 3 июня россияне также запустили по Одессе дроны. Из-за вражеской атаки в городе возникло много повреждений.

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