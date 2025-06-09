РФ запустила ракеты по Одесской области: первые детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Об угрозе ракетного удара Воздушные силы сообщили в 01:50.

"Внимание! Ракеты в Одесскую область с Черного моря", - сказано в сообщении.

В то же время, незадолго до этого Мониторинговые каналы предупреждали о пусках ракет Х-22 с Ту-22м3.

По состоянию на 02:00 о последствиях атаки не сообщалось.

Стоит заметить, что сейчас Украина находится под массированной дроновой атакой. В ряде областей объявлен сигнал тревоги, работает ПВО.