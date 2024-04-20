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На курорте в Ивано-Франковской области горела гостиница (видео)

Ворохта, Суббота 20 апреля 2024 12:20
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На курорте в Ивано-Франковской области горела гостиница (видео) Фото: в Ивано-Франковской области произошел пожар в отеле (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пожар вспыхнул в гостинице в курортном поселке Ворохта в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Сегодня в 3:50 спасателям поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном доме в поселке Ворохта. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Огонь охватил четвертый и мансардный этажи.

Жителей отеля еще до приезда спасателей вывели на свежий воздух. Пожарным удалось ликвидировать огонь в 6:28.

"Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 марта в Одессе вспыхнул пожар в многоэтажке, но ей предшествовал взрыв. Местные Telegram-каналы утверждали, что пожар возник из-за якобы взрыва газового баллона.

Также недавно в Харькове горела многоэтажка. Как сообщили спасатели, в результате инцидента два человека погибли.

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ГСЧС Ивано-Франковская область Пожар
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