На курорте в Ивано-Франковской области горела гостиница (видео)

Пожар вспыхнул в гостинице в курортном поселке Ворохта в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Сегодня в 3:50 спасателям поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном доме в поселке Ворохта. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Огонь охватил четвертый и мансардный этажи.

Жителей отеля еще до приезда спасателей вывели на свежий воздух. Пожарным удалось ликвидировать огонь в 6:28.

"Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты", - говорится в сообщении.