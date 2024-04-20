На курорте в Ивано-Франковской области горела гостиница (видео)
Пожар вспыхнул в гостинице в курортном поселке Ворохта в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Сегодня в 3:50 спасателям поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном доме в поселке Ворохта. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Огонь охватил четвертый и мансардный этажи.
Жителей отеля еще до приезда спасателей вывели на свежий воздух. Пожарным удалось ликвидировать огонь в 6:28.
"Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 марта в Одессе вспыхнул пожар в многоэтажке, но ей предшествовал взрыв. Местные Telegram-каналы утверждали, что пожар возник из-за якобы взрыва газового баллона.
Также недавно в Харькове горела многоэтажка. Как сообщили спасатели, в результате инцидента два человека погибли.
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