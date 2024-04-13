В Ровенской области ВСУ передали гранатометы и тысячи патронов. Их изъяли у банды

"По инициативе прокуроров Ровенской областной прокуратуры на нужды воинской части одной из механизированных бригад передано 5 реактивных противотанковых гранатометов, а также более 4,6 тысяч патронов разных калибров, изъятых во время обысков в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении.

Что известно о деле

Так, в прошлом году в Сарненском районе Ровенской области правоохранители разоблачили четырех участников организованной преступной группы, которые скупали янтарь, сортировали его по фракциям и перепродавали по более высоким ценам. В ходе досудебного расследования у двух фигурантов, один из которых сотрудник ГСЧС Ровенской области, изъяли гранатометы и патроны калибров 5,45 и 7,62.

В этом году Дубровицкий районный суд вынес обвинительный приговор всем участникам группировки. Также, согласно решению суда, более 260 кг янтаря передано в собственность государства, а оружие и боеприпасы, по ходатайству прокуратуры, - на нужды ВСУ.

"В нашем государстве есть критические места, где эти боеприпасы и патроны сейчас жизненно необходимы. И это точно не склад вещественных доказательств" - отметил глава Ровенской областной прокуратуры Андрей Рудницкий.