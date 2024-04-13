У Рівненській області ЗСУ передали гранатомети та тисячі набоїв. Їх вилучили у банди

У Рівненській області на потреби українських військових передали п'ять гранатометів та майже п'ять тисяч набоїв. Їх вилучили у місцевої банди, що займалась скуповуванням бурштину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненську облпрокуратуру.
"За ініціативи прокурорів Рівненської обласної прокуратури на потреби військової частини однієї з механізованих бригад передано 5 реактивних протитанкових гранатометів, а також понад 4,6 тисяч патронів різних калібрів, вилучених під час обшуків у межах кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.
Так, торік на у Сарненському районі Рівненської області правоохоронці викрили чотирьох учасників організованої злочинної групи, які скуповували бурштин, сортували його по фракціях та перепродували за вищими цінами. У ході досудового розслідування у двох фігурантів, один з яких співробітник ДСНС Рівненської області, вилучили ще й гранатомети та патрони калібрів 5,45 та 7,62.
Цьогоріч Дубровицький районний суд ухвалив обвинувальний вирок усім учасникам угруповання. Також, згідно з рішенням суду, понад 260 кг бурштину передано у власність держави, а зброю та боєприпаси, за клопотанням прокуратури, - на потреби ЗСУ.
"В нашій державі є критичні місця, де ці боєприпаси та набої зараз життєво необхідні. І це точно не склад речових доказів" - зазначив керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький.
Проблема незаконного видобутку бурштину в Україні існує вже давно. Як писало РБК-Україна, у 2019 році в Раді створили робочу для законодавчого врегулювання питань видобутку бурштину.
До цього глава держави Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект №2059 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконний видобуток бурштину або переміщення його через митний кордон України".
У 2020 році вперше в Україні видали дозвіл на легальний видобуток бурштину. У першому аукціоні брали участь 4 фірми, а в другому - 6. Вони отримали дозволи на 5 років.
При цьому ще у 2015 році обговорювалася ініціатива, щоб територію західних областей України, на якій продовжується нелегальний видобуток бурштину, визнати зоною екологічного лиха.
Але на даний момент проблему так і не вирішено. Наприклад, наприкінці 2023 року у Рівненській області чоловік незаконно перевозив майже 300 кг бурштину.
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