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В Ровенской области женщина умерла в стоматологии. Полиция начала расследование

Архивное фото: В Ровенской области женщина умерла в стоматологии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Здолбунове (Ривненская область) на днях в стоматологии умерла женщина во время лечения зубов. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

"19 января около 18:40 от медиков скорой поступило сообщение, что во время визита в частную стоматологическую клинику в городе Здолбунов умерла 50-летняя женщина", - говорится в заявлении.

Предварительно полицейские выяснили, что жительница села Здовбица лечила зубы с использованием седации. 

После введения препаратов у нее остановилось дыхание: медики пытались провести реанимационные мероприятия, впрочем, они не дали результата. К сожалению, женщина умерла.

Начато расследование

При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства, имеющие значение по делу.

По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником следователи начали досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение.

В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинскую, которая установит причину смерти 50-летней жительницы Здовбицы.

Другие преступления в Украине

Сегодня Нацполиция отчиталась о задержании участников преступной организации, захвативших завод. Его стоимость составила более 160 млн. гривен.

Также правоохранители провели специальную операцию на территории шести областей по задержанию участников вооруженной преступной организации, совершавших нападения на "криптовалютчиков".

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Ровенская область