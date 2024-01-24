У Рівненській області жінка померла в стоматології. Поліція почала розслідування

"19 січня близько 18:40 від медиків швидкої надійшло повідомлення, що під час візиту до приватної стоматологічної клініки в місті Здолбунів померла 50-річна жінка", - йдеться в заяві.

Попередньо поліцейські з'ясували, що жителька села Здовбиця лікувала зуби з використанням седації.

Після введення препаратів у неї зупинилося дихання: медики намагалися провести реанімаційні заходи, утім, вони не дали результату. На жаль, жінка померла.

Розпочато розслідування

Під час огляду місця події слідчо-оперативна група вилучила речові докази, що мають значення у справі.

За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником слідчі розпочали досудове розслідування. Санкція статті передбачає тюремне ув'язнення.

У межах кримінального провадження призначено низку експертиз, зокрема судово-медичну, яка встановить причину смерті 50-річної жительки Здовбиці.

Інші злочини в Україні

Сьогодні Нацполіція відзвітувала про затримання учасників злочинної організації, які захопили завод. Його вартість становила понад 160 млн гривень.

Також правоохоронці провели спеціальну операцію на території шести областей із затримання учасників збройної злочинної організації, які скоювали напади на "криптовалютчиків".