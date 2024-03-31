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В Ровенской области ночью сбили ракеты "Искандер" и Х-55: полиция показала фото обломков

Фото: обломки сбитых российских ракет в Ровенской области (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Владимир Костырин

В Ровенской области силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ во время отражения российского ракетного удара этой ночью были сбиты две цели. Речь идет о вражеских "Искандер" и Х-55.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Полиции Ровенской области.

Отмечается, что во время очередных российских атак противовоздушная оборона ВСУ работала в двух районах Ровенской области.

На месте сбитых защитниками украинского неба ракет противника Х-55 и "Искандер" работали взрывотехники следователи и криминалисты.

"Правоохранители задокументировали события. Часть обломков изъяли и направят на экспертизу", - передали в полиции.

В правоохранительных органах добавили, что в результате вражеских воздушных атак в Ровенской области пострадавших нет.

Кроме того, полицейские обнародовали фото обломков сбитых российских ракет в регионе.

 

Обломки сбитых ПВО ВСУ в Ровенской области российских ракет 31 марта (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

Ночная ракетная и дроновая атака 31 марта

Напомним, российские оккупанты в ночь на 31 марта выпустили по территории Украины 14 крылатых ракет по стратегической авиации, баллистическую ракету "Искандер" и еще одну Х-59. Силы ПВО ВСУ сбили 9 ракет типа Х-101/Х-555 и 9 "Шахедов".

Из-за падения обломков сбитого ударного беспилотника в Одесской области горел энергетический объект. Кроме того, в Одессе и Одесском районе было отключение света, возникли проблемы с водой в части города.

Также сообщалось, что во время ночной вражеской атаки обломки одной из воздушных целей повредили электросопротивление в Ровенской области.

Во Львовской области был атакован объект критической инфраструктуры. В результате атаки погиб человек.

Детальнее о последствиях ночной российской воздушной атаки - в материале РБК-Украина.

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