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Во Львовской области автобус с военными попал в ДТП, есть погибший и раненые, - СМИ

Понедельник 09 сентября 2024 09:41
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Во Львовской области автобус с военными попал в ДТП, есть погибший и раненые, - СМИ Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня ночью, 9 сентября, во Львовской области произошла авария с участием грузовика и автобуса с военными. Известно о погибшем и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LVIV.MEDIA.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Как пишет местное издание, авария произошла около 03:30 на трассе "Киев - Чоп" в селе Дроговиж, Стрыйского района Львовской области, недалеко от гостиницы-ресторана "Максим".

В результате столкновения с грузовиком водитель автобуса погиб на месте инцидента. Также 12 военных получили ранения .

Стоит добавить, что пока официальной информации или других подробностей аварии нет. В то же время депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич пишет, что, по предварительной информации, в результате ДТП "погиб один военный, еще десять пострадавших".

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в июле, в Запорожской области водитель авто сбил военного, шедшего по обочине дороги, и скрылся.

Также сегодня, 9 сентября, стало известно о гибели в ДТП Ярослава Олейника - одного из первых членов обновленной команды Министерства стратегических отраслей и промышленности.

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