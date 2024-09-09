Во Львовской области автобус с военными попал в ДТП, есть погибший и раненые, - СМИ
Сегодня ночью, 9 сентября, во Львовской области произошла авария с участием грузовика и автобуса с военными. Известно о погибшем и раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LVIV.MEDIA.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Как пишет местное издание, авария произошла около 03:30 на трассе "Киев - Чоп" в селе Дроговиж, Стрыйского района Львовской области, недалеко от гостиницы-ресторана "Максим".
В результате столкновения с грузовиком водитель автобуса погиб на месте инцидента. Также 12 военных получили ранения .
Стоит добавить, что пока официальной информации или других подробностей аварии нет. В то же время депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич пишет, что, по предварительной информации, в результате ДТП "погиб один военный, еще десять пострадавших".
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в июле, в Запорожской области водитель авто сбил военного, шедшего по обочине дороги, и скрылся.
Также сегодня, 9 сентября, стало известно о гибели в ДТП Ярослава Олейника - одного из первых членов обновленной команды Министерства стратегических отраслей и промышленности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.