В Нежине правоохранитель сбил насмерть военного, ГБР открыло производство
Сегодня, 27 сентября, в центре Нежина руководитель Нежинского райуправления полиции совершил наезд на военнослужащего. Последний скончался в результате полученных травм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследования (ГБР).
"Сегодня около 11:00, правоохранитель на служебном автомобиле двигался к одному из перекрестков в центре Нежина. Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось, от полученных травм военнослужащий скончался на месте", - пишет ГБР.
Отмечается, что, согласно предварительным данным, водитель автомобиля был трезв.
Фото: в Нежине правоохранитель сбил насмерть военного, ДБР открыло
ГБР, в свою очередь, открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.
"Проводятся необходимые следственные действия, с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - добавляет ГБР.
Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как во Львовской области недавно произошла авария участия грузовика и автобуса с военными.
Также в июле, в Запорожской области, водитель авто сбил военного, который шел по обочине дороги, и скрылся.
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