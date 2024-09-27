В Нежине правоохранитель сбил насмерть военного, ГБР открыло производство

Сегодня, 27 сентября, в центре Нежина руководитель Нежинского райуправления полиции совершил наезд на военнослужащего. Последний скончался в результате полученных травм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследования (ГБР).

"Сегодня около 11:00, правоохранитель на служебном автомобиле двигался к одному из перекрестков в центре Нежина. Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось, от полученных травм военнослужащий скончался на месте", - пишет ГБР. Отмечается, что, согласно предварительным данным, водитель автомобиля был трезв. Фото: в Нежине правоохранитель сбил насмерть военного, ДБР открыло ГБР, в свою очередь, открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего. "Проводятся необходимые следственные действия, с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - добавляет ГБР. Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.

