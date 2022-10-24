В Ровенской области начались веерные отключения света: график

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля в Telegram .

По его данным, во всех четырех районах Ровенской области веерные отключения начались с 18:00 и продлятся до 22:00.

Напомним, ранее стало известно, что в результате ракетного удара россиян 22 октября более 100 тысяч домохозяйств в Ровенской области остались без света.

Уже 23 октября вечером были устранены все повреждения на энергетических объектах в области, но веерные отключения будут продолжаться, поскольку это вынужденный шаг.

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