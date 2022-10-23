Ровенская область устранила последствия ударов. Но веерные отключения продолжатся
По состоянию на вечер 23 октября в Ровенской области устранили повреждения на энергетических объектах после российских ракетных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля.
"Повреждения энергетической инфраструктуры, связанные с ракетными ударами, устранены. В то же время поставки электроэнергии по графику будут продолжаться. Это вынужденный шаг", - отметил он.
Он уточнил, что сегодня с 18:00 до 22:00 ожидаются временные отключения во всех 64 территориальных общинах Ровенской области. А "Ровнооблэнерго" в ручном режиме будет сбалансировать подачу питания в зависимости от перегрузок в каждой отдельно громаде.
Напомним, ранее сообщалось о том, как будут проходить веерные отключения света в самом Ровно.
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