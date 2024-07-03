ua en ru
Ср, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Ровенской таможне разоблачили схему поборов при ввозе импортных товаров

Украина, Среда 03 июля 2024 20:46
UA EN RU
На Ровенской таможне разоблачили схему поборов при ввозе импортных товаров Фото: на таможне разоблачили схему поборов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему поборов при ввозе импортных товаров на Ровенской таможне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и источники.

По данным следствия, начальник одного из управлений Ровенской таможни в сговоре с другими должностными лицами ГТСУ наладил получение взяток за "помощь" компаниям в беспрепятственном прохождении таможенного контроля при оформлении импортируемых товаров.

Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об Андрее Николаевиче Дзюбе.

В частности, используя служебное положение, он способствовал растаможиванию импортируемых товаров на Ровенской таможне по заниженным тарифам.

На Ровенской таможне разоблачили схему поборов при ввозе импортных товаров

Вырученные средства в дальнейшем распределялись между всеми участниками преступной схемы.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Дела разоблачены НАБУ

Напомним, что на днях украинские правоохранители разоблачили организованную группу, которая присвоила более 17 млн гривен "Укрзализныци".

До этого НАБУ сообщало о разоблачении схемы на Черновицкой таможне. Там были разоблачены убытки почти в 300 миллионов гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная таможенная служба НАБУ САП
NEWS
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
DAILY
Курс доллара, цены, зарплаты. Что ждет украинцев и экономику до конца года
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены, зарплаты. Что ждет украинцев и экономику до конца года