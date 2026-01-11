ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Ровенская область под атакой дронов

Ровенская область, Воскресенье 11 января 2026 15:00
UA EN RU
Ровенская область под атакой дронов Фото: Ровенская область под атакой дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 11 января атакуют ударными дронами Ровенскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Александра Коваля и Воздушные силы ВСУ.

"Воздушная атака на Ровенскую область продолжается. Сейчас под угрозой Сарненский район. Поэтому призываю его жителей, не пренебрегать сигналом тревоги", - сообщил Коваль.

Тем временем в Воздушных силах предупредили, что россияне запустили в направлении Ровенской области ударные дроны. Под угрозой Добровица и Сарны.

Также городской голова города Сарны Руслан Серпенинов сообщил о вражеской атаке этой ночью.

"Раненых нет, но есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Вместе с соответствующими службами работают и наши специалисты отдела чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, они все документируют", - рассказал он.

Обстрел Украины 11 января

Напомним, в ночь на 11 января Россия атаковала Украину 154 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 125 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

В частности, российские войска нанесли повторные удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области.

По предварительным данным, в результате атаки ранения получили двое работников. У них травмы средней степени тяжести, пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Из-за попадания возникли пожары.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровенская область Воздушные силы Украины Атака дронов
Новости
У Кадырова отказали почки, - источники
У Кадырова отказали почки, - источники
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка