На Ровенщине прогремели три взрыва на фоне угрозы "Кинжалов"

Утром понедельника, 9 июня на Ровенщине прогремели три взрыва во время ракетной атаки по территории Украины.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Утром в 8:55 Воздушные силы сообщили об угрозе ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К.
Сразу была объявлена воздушная тревога из-за угрозы с востока на Сумщину.
Через некоторое время, было известно в 9:00, что "Кинжалы" пошли по направлению на Ровенскую область.
Позже стало известно, что в Ровенской области было слышно три взрыва.
"Утром враг снова атаковал Ровенскую область. В области работала ПВО. Последствий для гражданской инфраструктуры нет", - написал начальник Ровенской ОГА Александр Коваль в Telegram.
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете вражеского МиГ-31К.
Сейчас во всех областях страны фиксируется ракетная угроза "Кинжалов".
Напомним, что в 5 утра стало известно об угрозе крылатых ракет, которые запустила российская армия. Сначала сообщалось об их движении через Черниговскую область в направлении Киева.
Однако потом было уточнено, что несколько групп ракет двигались через Житомирскую область в направлении Ровно и области.
Также мы писали, что в Киеве в результате российской дроновой атаки, которую РФ осуществила в ночь на 9 июня, повреждено офисное здание.
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