В Ровенской области поезд протаранил маршрутку, есть погибшие (фото)

В Ровенском районе на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и маршрутного микроавтобуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Ровенской области и сообщение " Укрзализныци ".

Сообщается, что ДТП произошло около 13:55 в поселке Квасилов. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, спасатели и работники железной дороги.

"Пока известно о трех погибших. Кроме того, есть травмированные, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства трагедии устанавливаются", - говорится в заявлении полицейских.

В "Укрзализныце" сообщили, что движение на участке временно ограничено. Все обстоятельства ДТП будут установлены по результатам проверки.

Фото: последствия ДТП в Ровенской области (соцсети)

В ГСЧС сообщили, что, согласно предварительной информации, в результате ДТП погибли 4 человека, еще 13 травмированы. Сейчас спасатели деблокируют тела погибших, оказывают помощь пострадавшим и производят аварийно-спасательные работы.

Напомним, 30 июня в Киеве произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей.

В результате ДТП 51-летняя водитель одного из авто погибла на месте происшествия. Кроме того, травмы получили 21-летний водитель и 25-летняя пассажир другого автомобиля.