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В Ровенской области поезд протаранил маршрутку, есть погибшие (фото)

14:58 02.07.2026 Чт
2 мин
По состоянию на данный момент известно о трех погибших людях
aimg Валерий Ульяненко
В Ровенской области поезд протаранил маршрутку, есть погибшие (фото) Фото: ДТП в Ровенской области (facebook.com/dsns.rivne)
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В Ровенском районе на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и маршрутного микроавтобуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Ровенской области и сообщение "Укрзализныци".

Сообщается, что ДТП произошло около 13:55 в поселке Квасилов. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, спасатели и работники железной дороги.

"Пока известно о трех погибших. Кроме того, есть травмированные, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства трагедии устанавливаются", - говорится в заявлении полицейских.

В "Укрзализныце" сообщили, что движение на участке временно ограничено. Все обстоятельства ДТП будут установлены по результатам проверки.

Фото: последствия ДТП в Ровенской области (соцсети)

В ГСЧС сообщили, что, согласно предварительной информации, в результате ДТП погибли 4 человека, еще 13 травмированы. Сейчас спасатели деблокируют тела погибших, оказывают помощь пострадавшим и производят аварийно-спасательные работы.

Напомним, 30 июня в Киеве произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей.

В результате ДТП 51-летняя водитель одного из авто погибла на месте происшествия. Кроме того, травмы получили 21-летний водитель и 25-летняя пассажир другого автомобиля.

Ранее в Броварах Киевской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В аварии погиб двухлетний ребенок, еще девять человек, среди которых есть дети, получили ранения.

Отметим, что ранее в Хмельницкой области на трассе вблизи Каменец-Подольского перевернулся туристический автобус международного сообщения.

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