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Мужчина осквернил ханукию в центре Киеве, его задержала полиция

Киев, Вторник 19 декабря 2023 22:47
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Мужчина осквернил ханукию в центре Киеве, его задержала полиция Фото иллюстративное (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве на площади Майдан Независимости мужчина осквернил временно установленный к празднованию иудейского праздника Ханука монумент. Правоохранители его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева.

Сотрудники полиции во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором было видно, что неизвестный мужчина на площади Майдан Независимости осквернил временно установленный монумент.

"Работники Шевченковского управления полиции в сотрудничестве с аналитиками криминального анализа установили и задержали нарушителя. Им оказался житель Киевской области, 1988 года рождения", - сообщили в полиции.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ужин 7 декабря начал праздник Хануки, который традиционно отмечают в течение 8 дней. Это большой иудейский праздник, который с 2019 года предлагают внести в список государственных праздников Украины.

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