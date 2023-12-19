Мужчина осквернил ханукию в центре Киеве, его задержала полиция

В Киеве на площади Майдан Независимости мужчина осквернил временно установленный к празднованию иудейского праздника Ханука монумент. Правоохранители его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева .

Сотрудники полиции во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором было видно, что неизвестный мужчина на площади Майдан Независимости осквернил временно установленный монумент.

"Работники Шевченковского управления полиции в сотрудничестве с аналитиками криминального анализа установили и задержали нарушителя. Им оказался житель Киевской области, 1988 года рождения", - сообщили в полиции.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ужин 7 декабря начал праздник Хануки, который традиционно отмечают в течение 8 дней. Это большой иудейский праздник, который с 2019 года предлагают внести в список государственных праздников Украины.

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