Ровно и область частично обесточены из-за аварии в энергосистеме

Из-за аварии в энергосистеме без света оказались большая часть Ровно и Ровенского района. Графики почасовых отключений не действуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Ровнооблэнерго".
Отметим, утром начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль говорил, что в Ровно и Ровенском районе с 12:00 до 14:00 применят экстренные отключения. Чтобы стабилизировать энергосистему в регионе.
Однако перегрузки не удалось избежать. Как сообщили в "Ровнооблэнерго", из-за этого возникла аварийная ситуация и персонал делает все возможное, чтобы возобновить подачу электричества.
Большая часть областного центра и Ровенского района остаются без света с 17:00.
"Просим всех, у кого сейчас есть свет, а также после его появления, не перегружать электросети. Не включать одновременно несколько мощных электроприборов", - добавили в облэнерго.
Об аварии в энергосистеме также сообщил мэр Вараша Александр Мензул. Отметим, в этом городе находится Ровенская АЭС.
"Возможны внеплановые отключения", - отметил он.
Напомним, после российской комбинированной атаки 28 ноября во многих регионах Украины проблемы со светом. Тяжелая ситуация в Херсонской области, где приходится отключать участки для балансировки энергосистемы.
По состоянию на утро 30 ноября в Херсоне были запитаны более 50 объектов критической инфраструктуры и до 10 тысяч бытовых потребителей. Также известно о проблемах в Николаевской области.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация стабилизируется.
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