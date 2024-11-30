Рівне та область частково знеструмлені через аварію в енергосистемі

Через аварію в енергосистемі без світла виявилася більша частина Рівного та Рівненського району. Графіки погодинних вимкнень не діють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Рівнеобленерго".
Зазначимо, вранці начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль казав, що у Рівному та Рівненському районі з 12:00 до 14:00 застосують екстрені відключення. Щоб стабілізувати енергосистему у регіоні.
Проте навантаження не вдалося уникнути. Як повідомили у "Рівнеобленерго", через це виникла аварійна ситуація і персонал робить все можливе, щоб відновити подачу електрики.
Більшість обласного центру та Рівненського району залишаються без світла з 17:00.
"Просимо всіх, хто має зараз світло, а також після його появи, не перевантажувати електромережі. Не включати одночасно кілька потужних електроприладів", - додали в обленерго.
Про аварію в енергосистемі також повідомив мер Вараша Олександр Мензул. У цьому місті знаходиться Рівненська АЕС.
"Можливі позапланові відключення", - наголосив він.
Нагадаємо, після російської комбінованої атаки 28 листопада у багатьох регіонах України проблеми зі світлом. Тяжка ситуація у Херсонській області, де доводиться відключати ділянки для балансування енергосистеми.
Станом на ранок 30 листопада у Херсоні було заживлено понад 50 об'єктів критичної інфраструктури та до 10 тисяч побутових споживачів. Також відомо про проблеми у Миколаївській області.
За словами прем'єра Дениса Шмигаля, поки що неможливо спрогнозувати, коли ситуація стабілізується.
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