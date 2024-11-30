UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Рівне та область частково знеструмлені через аварію в енергосистемі

Фото: у жителів Рівного та області проблеми зі світлом через аварію (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Через аварію в енергосистемі без світла виявилася більша частина Рівного та Рівненського району. Графіки погодинних вимкнень не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Рівнеобленерго".

Зазначимо, вранці начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль казав, що у Рівному та Рівненському районі з 12:00 до 14:00 застосують екстрені відключення. Щоб стабілізувати енергосистему у регіоні.

Проте навантаження не вдалося уникнути. Як повідомили у "Рівнеобленерго", через це виникла аварійна ситуація і персонал робить все можливе, щоб відновити подачу електрики.

Більшість обласного центру та Рівненського району залишаються без світла з 17:00.

"Просимо всіх, хто має зараз світло, а також після його появи, не перевантажувати електромережі. Не включати одночасно кілька потужних електроприладів", - додали в обленерго.

Про аварію в енергосистемі також повідомив мер Вараша Олександр Мензул. У цьому місті знаходиться Рівненська АЕС.

"Можливі позапланові відключення", - наголосив він.

 

Нагадаємо, після російської комбінованої атаки 28 листопада у багатьох регіонах України проблеми зі світлом. Тяжка ситуація у Херсонській області, де доводиться відключати ділянки для балансування енергосистеми.

Станом на ранок 30 листопада у Херсоні було заживлено понад 50 об'єктів критичної інфраструктури та до 10 тисяч побутових споживачів. Також відомо про проблеми у Миколаївській області.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, поки що неможливо спрогнозувати, коли ситуація стабілізується.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
РівнеГрафіки відключення світлаВідключеня світла