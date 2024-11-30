Рівне та область частково знеструмлені через аварію в енергосистемі

Зазначимо, вранці начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль казав, що у Рівному та Рівненському районі з 12:00 до 14:00 застосують екстрені відключення. Щоб стабілізувати енергосистему у регіоні.

Проте навантаження не вдалося уникнути. Як повідомили у "Рівнеобленерго", через це виникла аварійна ситуація і персонал робить все можливе, щоб відновити подачу електрики.

Більшість обласного центру та Рівненського району залишаються без світла з 17:00.

"Просимо всіх, хто має зараз світло, а також після його появи, не перевантажувати електромережі. Не включати одночасно кілька потужних електроприладів", - додали в обленерго.

Про аварію в енергосистемі також повідомив мер Вараша Олександр Мензул. У цьому місті знаходиться Рівненська АЕС.

"Можливі позапланові відключення", - наголосив він.