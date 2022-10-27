В Тернополе полиция получила сообщение о массовом заминировании, - мэр

Фото: в Тернополе полиция получила сообщение о массовом заминировании (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правоохранители Тернополя получили сообщение о возможном массовом заминировании в городе. На месте уже работают соответствующие службы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Тернополя Сергея Надала.

Сообщение содержало информацию о возможном заминировании железнодорожного вокзала, универмага и образовательных учреждений, которые находятся рядом. "На месте работают соответствующие службы. Пожалуйста, не идите по этому направлению (в направлении железнодорожного вокзала, -ред.) и не подходите близко к зданиям", - пишет Надал.