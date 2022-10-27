В Тернополе полиция получила сообщение о массовом заминировании, - мэр
Правоохранители Тернополя получили сообщение о возможном массовом заминировании в городе. На месте уже работают соответствующие службы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Тернополя Сергея Надала.
Сообщение содержало информацию о возможном заминировании железнодорожного вокзала, универмага и образовательных учреждений, которые находятся рядом.
"На месте работают соответствующие службы. Пожалуйста, не идите по этому направлению (в направлении железнодорожного вокзала, -ред.) и не подходите близко к зданиям", - пишет Надал.
Напомним, РБК-Украина писало о "волне" фейковых минирований, которые произошли в День независимости Украины.
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