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В Тернополе полиция получила сообщение о массовом заминировании, - мэр

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Четверг 27 октября 2022 11:13
В Тернополе полиция получила сообщение о массовом заминировании, - мэр Фото: в Тернополе полиция получила сообщение о массовом заминировании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правоохранители Тернополя получили сообщение о возможном массовом заминировании в городе. На месте уже работают соответствующие службы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Тернополя Сергея Надала.

Сообщение содержало информацию о возможном заминировании железнодорожного вокзала, универмага и образовательных учреждений, которые находятся рядом.

"На месте работают соответствующие службы. Пожалуйста, не идите по этому направлению (в направлении железнодорожного вокзала, -ред.) и не подходите близко к зданиям", - пишет Надал.

Напомним, РБК-Украина писало о "волне" фейковых минирований, которые произошли в День независимости Украины.

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