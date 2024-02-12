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Уровень угрозы чрезвычайно высок. РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Понедельник 12 февраля 2024 11:55
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Уровень угрозы чрезвычайно высок. РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Из-за этого объявлено о чрезвычайно высоком уровне угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил обороны юга Украины в Telegram.

"В Черном море враг увеличил количество ракетоносителей. К двум фрегатам добавился один малый ракетный корабль", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что суммарный залп "Калибров" при этом может достигать 24 ракеты.

"Уровень ракетной угрозы - чрезвычайно высокий! Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, реагируйте оперативно", - призвали военные.

Российская блокада моря

Российские захватчики используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.

После освобождения острова Змеиный доминирование оккупантов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.

Тем временем спикера Сил обороны Юга Наталья Гуменюк объяснила, почему российские террористы стали меньше использовать крылатые ракеты "Калибр" во время массированных обстрелов по территории Украины.

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