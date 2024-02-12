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Рівень загрози надзвичайно високий. РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Понеділок 12 лютого 2024 11:55
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Рівень загрози надзвичайно високий. РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Через це оголошено про надзвичайно високий рівень загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сил оборони півдня України в Telegram.

"В Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв. До двух фрегатів додався один малий ракетний корабель", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 24 ракети.

"Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий! Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно", - закликали військові.

Російська блокада моря

Російські загарбники використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування окупантів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

Тим часом речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк пояснила, чому російські терористи почали менше використовувати крилаті ракети "Калібр" під час масованих обстрілів по території України.

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