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Уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра, - МАГАТЭ

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Среда 07 июня 2023 23:43
Уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра, - МАГАТЭ Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По его словам, такой уровень воды был зафиксирован в 18.00 по киевскому времени. Почасовые темпы потерь несколько замедлились - до 5-7 см/час, в отличие от вчерашних показателей в 11 см/час.

Гросси добавил, что в случае если уровень воды упадет ниже 12,7 метров, то Запорожская атомная электростанция больше не сможет перекачивать воду из резервуара на площадку.

"Поскольку полная степень повреждения плотины остается неизвестной, невозможно предположить, может ли это произойти и когда. Однако, если текущая скорость падения сохранится, уровень 12,7 метра может быть достигнут в течение следующих двух дней", - заявил Гросси.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня россияне взорвали заминированную Каховскую ГЭС. Из-за разрушения дамбы затопило некоторые населенные пункты Херсонской области, причем вода продолжает прибывать.

Детальнее о последствиях подрыва - читайте в материале РБК-Украина.

Подрыв Каховской ГЭС может повлиять на ЗАЭС

Гросси уже заявлял, что прорыв плотины Каховской ГЭС представляет прямую опасность для ЗАЭС. Он подчеркнул, что из-за этого в резервуарах может не хватить воды для охлаждения реакторов.

Ранее "Энергоатом" заявлял, что ситуация на ЗАЭС может иметь негативные последствия, однако она остается контролируемой. А премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал, что сейчас уровень воды в пруду-охладителе находится на технически необходимой отметке .

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