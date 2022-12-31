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Уровень оптимизма высок. Две трети украинцев счастливы, 88% верят в будущее в ЕС

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Киев, Суббота 31 декабря 2022 11:52
Уровень оптимизма высок. Две трети украинцев счастливы, 88% верят в будущее в ЕС Фото: гендиректор КМИС Владимир Паниотто (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Несмотря на войну в Украине, почти две трети населения считают себя счастливыми. А в светлое будущее в составе Евросоюза верят 88% украинцев.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

Согласно исследованиям, 88% опрошенных склоняются к тому, что через 10 лет Украина скорее будет процветающим членом ЕС, чем страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей. Но больше всего поражают данные по уровню счастья.

"Мы боялись задавать этот вопрос, потому что не знали не вызовет ли это возмущение у респондентов - какое счастье во время войны? Но мы задаем этот вопрос хотя бы раз в год и было бы жаль, если бы этот год выпал. Так вот сейчас, в декабре, 65% считают себя счастливыми и только 15% несчастливыми, остальные - "и так и так". Это только на 6% ниже довоенного уровня - было 71% счастливых", - отметил социолог.

Это объясняется тем, что механизм формирования счастья не простой и линейный. Например, увеличение богатства не всегда приводит к повышению уровня счастья. В тех же США с 1985 по 2005 год реальные доходы населения удвоились, а уровень счастья не изменился. А сейчас в Украине в условиях войны снижается уровень притязаний, и люди начинают радоваться простым вещам, на которые раньше не обращали внимания.

Напомним, по данным опроса, порядка 70% украинцев готовы защищать страну. За десять лет доля тех, кто дает положительный ответ на такой вопрос выросла на 17%.

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