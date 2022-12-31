ua ru
Сб, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рівень оптимізму високий. Дві третини українців щасливі, 88% вірять у майбутнє в ЄС

Новость на русском →
Київ, Субота 31 грудня 2022 11:52
Рівень оптимізму високий. Дві третини українців щасливі, 88% вірять у майбутнє в ЄС Фото: гендиректор КМІС Володимир Паніотто (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Попри війну в Україні майже дві третини населення вважають себе щасливими. А у світле майбутнє у складі Євросоюзу вірять 88% українців.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

Згідно з дослідженнями, 88% опитаних схиляються до того, що через 10 років Україна швидше буде процвітаючим членом ЄС, ніж країною зі зруйнованою економікою та великим відтоком людей. Але найбільше вражають дані щодо рівня щастя.

"Ми боялися ставити це питання, тому що не знали, чи не викличе це обурення у респондентів - яке щастя під час війни? Але ми ставимо це питання хоча б раз на рік і було б шкода, якби цей рік випав. Так от зараз, у грудні, 65% вважають себе щасливими і лише 15% нещасливими, решта - "і так і так". Це лише на 6% нижче за довоєнний рівень - було 71% щасливих", - зазначив соціолог.

Це пояснюється тим, що механізм формування щастя не простий і лінійний. Наприклад, збільшення багатства не завжди призводить до підвищення рівня щастя. У тих же США з 1985 до 2005 року реальні доходи населення подвоїлися, а рівень щастя не змінився. Нині ж в Україні в умовах війни знижується рівень забаганок, і люди починають радіти простим речам, на які раніше не звертали уваги.

Нагадаємо, за даними опитування,близько 70% українців готові захищати країну. За десять років частка тих, хто дає позитивну відповідь на це питання, зросла на 17%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз КМИС Війна Росії проти України
NEWS
Удари ЗСУ в Луганській області та зниження темпів ворожих штурмів під Бахмутом: карти боїв
Удари ЗСУ в Луганській області та зниження темпів ворожих штурмів під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок