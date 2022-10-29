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Сколько украинцев готовы защищать страну: данные опроса

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Украина, Суббота 29 октября 2022 13:12
Сколько украинцев готовы защищать страну: данные опроса Фото: Защищать Украину готовы 71% украинцев  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Осенью 2022 года готовность защищать страну выразили 71% украинцев. После 2011 года в Украине доля тех, кто дает положительный ответ относительно такой готовности, постоянно росла (с 40% в 2011 году до 57% в 2020 году).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

Готовность защищать страну выражает большинство жителей всех регионов - от 54% на Востоке до 79% на Юге страны, 74% украиноязычных респондентов и 62% – русскоязычных, 81% среди мужчин и 63% - среди женщин, 77-79% в возрастных группах от 18 до 59 лет, 53% – среди тех, кому 60 и более лет, 76,5% сторонников вступления Украины в ЕС и 52% его противников.

Сколько украинцев готовы защищать страну: данные опроса

Опрос был проведен Центром Разумкова с 22 сентября по 1 октября 2022 среди 2021 респондента. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Ошибка выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.

Напомним, несмотря на российские обстрелы, которые разрушают инфраструктуру и уносят жизни людей, 86% украинцев ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся.

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