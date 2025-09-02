Рост продолжится: страны ЕС отчитались о рекордных расходах на оборону

Как отмечается в документе, объем оборонных расходов вырос на 19% по сравнению с 2023 годом. Доля расходов на оборону от ВВП достигла 1,9%, что лишь на 0,1% меньше предыдущей цели НАТО в 2%.

При этом, в 2025 году, по прогнозам агентства, общая сумма оборонных расходов ЕС вырастет до 381 млрд евро, а их доля от ВВП превысит порог в 2%, достигнув 2,1%.

Ранее минимальный ориентир НАТО для стран-членов составлял 2% ВВП. Однако в июне этого года Альянс, в состав которого входит большинство государств ЕС, принял решение повысить целевой показатель до 5% ВВП до 2035 года.

Кроме общего роста расходов, 2024 год также стал рекордным по уровню инвестиций в научные исследования, разработки и закупки военной техники. Впервые этот показатель превысил 100 млрд евро, достигнув 106 млрд евро. В годовом измерении прирост составил 42%.