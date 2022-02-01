Гібридна агресія РФ. За 2021 рік викрито понад 80 ворожих агентів та шпигунів, - СБУ
Контррозвідка СБУ, в рамках протидії гібридній російській агресії, за минулий рік викрила понад 80 ворожих агентів та шпигунів. Всього було відкрито більш як 130 кримінальних проваджень за державну зраду, шпигунство і тероризм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією відомства, понад 60 зловмисників засуджено до різних термінів покарання.
Разом з тим, СБУ знешкодила низку ворожих агентурних мереж, які за завданням своїх "кураторів проводили розвідувально-підривну діяльність проти державної безпеки України.
При цьому достроково припинено повноваження 17 іноземних дипломатів за порушення норм Віденської конвенції про консульські відносини.
Зокрема, ініційовано дострокове відкликання 16 дипломатів, а одному - скорочено строк акредитації
Також було викрито більше ніж 50 учасників терористичних угруповань та незаконних збройних формувань ОРДЛО
За даними слідства, вони входили до складу ворожих підрозділів, які брали активну участь в обстрілах позицій українських військ на сході України.
При цьому, більш як 20 агентів російських спецслужб, затримано на підготовці та спробах вчинення диверсій для дестабілізації внутрішньо-політичної обстановки в Україні.
Фото: СБУ викрила понад 80 ворожих агентів та шпигунів за 2021 рік (ssu.gov.ua)