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Жителя Харкова підозрюють у шпигунстві на користь Росії

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Харків, Понеділок 31 січня 2022 16:14
Жителя Харкова підозрюють у шпигунстві на користь Росії Фото: житель Харкова шпигував на користь Росії: йому повідомили підозру в держзраді (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Жителю Харкова повідомили підозру у державній зраді та співпраці з терористичною організацією. Чоловік збирав і передавав російським спецслужбам дані про розташування українських військових в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україназ посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури жителю міста Харків повідомили про підозру у замаху на вчинення державної зради та сприянні терористичній організації (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, житель Харкова є прихильником проросійських бойовиків. З квітня 2020 року чоловік збирав і передавав представникам спецслужб Росії фото і відеоматеріали про місця дислокації військової техніки та особового складу на території міста.

Крім того, підозрюваний повідомляв своїм кураторам про оперативну обстановку біля штабу Національної гвардії України. Для цього чоловік використовував один з месенджерів.

Крім цього, житель Харкова отримав і передав російським спецслужбам документи за закритими дослідницькими програмами в оборонній сфері одного з інститутів Харкова. Після їх передачі чоловіка затримали.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на утриманні під вартою.

Фото: у Харкові затримали російського шпигуна (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Служба безпеки України повідомила про викриття з початку агресії Росії понад 20 російських дипломатів шпигунів.

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Російська Федерація Харків Прокуратура
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