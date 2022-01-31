Жителя Харкова підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Жителю Харкова повідомили підозру у державній зраді та співпраці з терористичною організацією. Чоловік збирав і передавав російським спецслужбам дані про розташування українських військових в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру .

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури жителю міста Харків повідомили про підозру у замаху на вчинення державної зради та сприянні терористичній організації (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, житель Харкова є прихильником проросійських бойовиків. З квітня 2020 року чоловік збирав і передавав представникам спецслужб Росії фото і відеоматеріали про місця дислокації військової техніки та особового складу на території міста.

Крім того, підозрюваний повідомляв своїм кураторам про оперативну обстановку біля штабу Національної гвардії України. Для цього чоловік використовував один з месенджерів.

Крім цього, житель Харкова отримав і передав російським спецслужбам документи за закритими дослідницькими програмами в оборонній сфері одного з інститутів Харкова. Після їх передачі чоловіка затримали.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на утриманні під вартою.

Фото: у Харкові затримали російського шпигуна (facebook.com/don.gp.gov.ua)