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Малювала карти з позиціями ЗСУ для окупантів. На Донбасі затримали шпигунку РФ

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Донбас, Понеділок 07 лютого 2022 15:23
Малювала карти з позиціями ЗСУ для окупантів. На Донбасі затримали шпигунку РФ Фото: СБУ затримала шпигунку РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

На Донбасі правоохоронці затримали жінку, яка працювала на терористів так званої "ДНР". Вона передавала бойовикам дані, щодо дислокації українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як встановило слідство, шпигунка РФ упродовж січня цього року неодноразово передавала через соцмережі проросійському бойовику дані щодо дислокації військових підрозділів ЗСУ в населеному пункті та на прилеглій території с. Гранітне Волноваського району.

Зазначено, що підозрювана, маючи освіту картографа, надала учаснику "ДНР "інформацію у вигляді фотокарт місцевості із нанесеними позначеннями про розміщення техніки, окопів, бліндажів, блокпостів, будинків та укриттів, які використовуються українськими захисниками.

Правоохоронці затримали жінку на КПВВ Новотроїцьке в порядку ст. 208 КПК України. Їй повідомили про підозру у сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ).

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Фото: СБУ затримала шпигунку РФ (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ за минулий рік викрила понад 80 ворожих агентів та шпигунів.

Додамо, жителю Харкова повідомили підозру у державній зраді та співпраці з терористичною організацією, його звинувачують у передачі російським спецслужбам даних про розташування українських військових в регіоні.

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