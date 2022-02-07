Малювала карти з позиціями ЗСУ для окупантів. На Донбасі затримали шпигунку РФ

На Донбасі правоохоронці затримали жінку, яка працювала на терористів так званої "ДНР". Вона передавала бойовикам дані, щодо дислокації українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як встановило слідство, шпигунка РФ упродовж січня цього року неодноразово передавала через соцмережі проросійському бойовику дані щодо дислокації військових підрозділів ЗСУ в населеному пункті та на прилеглій території с. Гранітне Волноваського району.

Зазначено, що підозрювана, маючи освіту картографа, надала учаснику "ДНР "інформацію у вигляді фотокарт місцевості із нанесеними позначеннями про розміщення техніки, окопів, бліндажів, блокпостів, будинків та укриттів, які використовуються українськими захисниками.

Правоохоронці затримали жінку на КПВВ Новотроїцьке в порядку ст. 208 КПК України. Їй повідомили про підозру у сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ).

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.